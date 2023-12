Atalanta-Milan, Leao non ce la fa! Obiettivo il Newcastle e la Champions

Atalanta-Milan, Leao punta il Newcastle

Contro l’Atalanta, si legge, non ci sarà Rafael Leao, nonostante gli sforzi e la corsa contro il tempo per rientrare nei convocati. Leao ieri si è allenato con il gruppo, ma il Milan ha ritenuto opportuno non rischiarlo, e concedergli qualche allenamento in più per tornare al 100%. Fondamentale che Rafa rientri al massimo per il Newcastle in Champions League e il portoghese avrà qualche giorno in più per presentarsi in campo nel modo migliore, almeno dal punto di vista atletico. Al suo posto giocherà Pulisic, con Chukwueze a destra e il ritorno di Giroud dal primo minuto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante ecco la carta a sorpresa dei rossoneri