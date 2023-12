Atalanta-Milan, rientrerà Giroud dopo la squalifica | Serie A News

La 'rosea' ha evidenziato come Giroud tornerà titolare, in Atalanta-Milan di dopodomani, con molta fame. L'Atalanta, infatti, è una delle cinque squadre dell'attuale massima serie a cui il numero 9 del Diavolo non ha ancora fatto gol. Giroud riprenderà dalla rete segnata in Lecce-Milan, ma anche dalla doppietta segnata in precedenza al Napoli così come dai gol fatti a Roma e Bologna.