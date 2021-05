Atalanta-Milan: Gasperini in ansia per Gosens | Serie A News

Robin Gosens dovrebbe farcela per Atalanta-Milan. Il tedesco era andato k.o. dopo lo scontro con Juan Cuadrado in finale di Coppa Italia

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'esterno Robin Gosens dovrebbe farcela per Atalanta-Milan di domenica sera, ore 20:45, ultima giornata di Serie A. Il tedesco era andato k.o. dopo lo scontro con Juan Cuadrado in finale di Coppa Italia contro la Juventus per un problema alla caviglia.