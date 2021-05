Atalanta-Milan, ecco quanto vale arrivare secondi o quinti in Serie A

Atalanta-Milan, gara fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli. Che tra il 2° e il 5° posto non hanno in ballo solo un posto Champions

Domani sera si giocherà, alle ore 20:45, la sfida Atalanta-Milan. I nerazzurri sono già qualificati per la prossima edizione della Champions League; i rossoneri, al contrario, dovranno vincere per guadagnarsi l'accesso alla competizione europea. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha spiegato anche come, arrivare al secondo o al quinto posto, oltre a determinare o meno la partecipazione in Champions, determini anche le cifre incassate da ogni singolo club per il piazzamento in Serie A.

La squadra che arriverà al secondo posto, eventualità possibile tanto per l'Atalanta quanto per il Milan, avrà dalla Lega Serie A un premio di 17,2 milioni di euro. Saranno, invece, 14,8 milioni di euro per chi arriverà terzo. Il quarto classificato in campionato, poi, prenderà 12,3 milioni di euro. Ricavi, invece, da 10,7 milioni di euro per chi arriverà quinto. Tra una vittoria ed una sconfitta, tra una Champions ed un'Europa League, quindi, 'ballano' anche 7 milioni di euro di incassi immediati.