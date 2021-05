Atalanta-Milan, con Rebic spazio a Leao: occasione d’oro per lui

Per Atalanta-Milan il tecnico rossonero Stefano Pioli punterà su Rafael Leao. Il portoghese ha una chance per portare il Diavolo in Champions

Domenica sera, ore 20:45, si disputerà Atalanta-Milan e Rafael Leao avrà la grande occasione per prendersi la ribalta. Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, infatti, per conquistare quella vittoria che darebbe diritto di partecipare alla prossima Champions League, medita di schierare Leao con Ante Rebic in attacco.

A 'San Siro', in occasione dello 0-0 contro il Cagliari, si è visto come il Milan, senza l'infortunato Zlatan Ibrahimovic, faccia una fatica immane a tirare in porta. E senza tiri in porta non si segna. Senza gol, non si vince e non si va in Champions. Motivo per cui Pioli, per Atalanta-Milan del 'Gewiss Stadium', vuole rinforzare il reparto offensivo con Leao.

Il giovane attaccante portoghese, classe 1999, giostrerebbe con Rebic per colpire l'Atalanta sul suo terreno preferito, quello della velocità. A Milanello non è ancora tempo di scelte definitive, ma la strada sembra essere tracciata. Una bella inversione di tendenza, rispetto alla due giorni di Torino (0-3 Juventus, 0-7 Toro) che aveva visto il Diavolo puntare sul palleggio e sugli inserimenti di Brahim Díaz.

Contro i sardi, però, Brahim Díaz aveva perso imprevedibilità poiché sommerso dalla fisicità di avversari chiusi. E, di conseguenza, di rifornimenti per Rebic (che già di per sé non è un centravanti di ruolo, fatica a riempire molto l'area) non ne sono arrivati molti. Ecco perché Pioli per Atalanta-Milan vorrebbe puntare su Leao e Rebic: vuole provare a sfondare subito il muro atalantino. Poi si vedrà.

La coppia, ad onor del vero, ha sempre funzionato ad intermittenza. Ecco perché, a gara in corso, può essere aggiunto Mario Mandzukic, che nelle gambe ha massimo 30', per dare peso ed esperienza all'attacco rossonero. Nelle intenzioni di Pioli, Rebic partirebbe centravanti e Leao largo a sinistra, nella posizione che più gli piace. Potrebbero, però, scambiarsi di continuo di ruolo durante la partita.

Per Leao, ha commentato la 'rosea', questa può rappresentare la grande occasione di lasciare il segno in una partita importante del Milan. Ha segnato, finora, 6 gol in stagione, esattamente come l'anno scorso. Gli manca un 'marchio' decisivo in una gara che conta, e, contro l'Atalanta, ha fin qui giocato tre volte senza mai incidere. Che fosse quella buona?