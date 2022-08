Tutto su Atalanta-Milan. Calciomercato, idea Vranckx. E in difesa …

Tanto spazio dedicato al Milan di Stefano Pioli, sui quotidiani sportivi in edicola, nella mattinata di oggi, domenica 21 agosto 2022. La squadra rossonera, infatti, è attesa in serata dalla difficile trasferta in casa dell'Atalanta mentre, sul fronte calciomercato, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara restano sempre operativi ed alla ricerca di rinforzi. Vediamo, dunque, le news più importanti e interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.