Atalanta-Milan 0-2, la moviola: i rigori c’erano, de Roon rischia tanto

La moviola di Atalanta-Milan 0-2: vede bene l'arbitro Maurizio Mariani sui due penalty concessi ai rossoneri. Rosso diretto per l'atalantino

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha analizzato gli episodi da moviola di Atalanta-Milan 0-2 , gara della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2020-2021 . L'arbitro del match, Maurizio Mariani della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), ha visto bene su entrambi i calci di rigore concessi al Diavolo.

Non contento, de Roon spinge anche Mariani. Si prevede una lunga squalifica per il giocatore della 'Dea'. C'è un altro importante episodio da moviola in Atalanta-Milan, quello del 38'. Rafael Leao prende il tempo a Romero sulla trequarti e si invola verso la porta difesa da Pierluigi Gollini: il difensore argentino, da dietro, lo stende.