De Ketelaere stanco del Milan: "Basta parlare dei rossoneri" — In una sola stagione, 2022-2023, CDK con il Milan ha giocato 40 partite con soltanto un assist all'attivo e nessuna rete. Trasferitosi, poi, a Bergamo, alla corte di Gian Piero Gasperini, è rinato: 11 gol e 14 assist in 50 partite con la 'Dea', con cui ha vinto anche l'Europa League battendo in finale il più quotato Bayer Leverkusen.

De Ketelaere è talmente stanco di sentir parlare di Milan che, in occasione della medesima intervista, non ha escluso neanche un futuro nelle due squadre rivali, in Italia, della compagine rossonera. «Io in futuro all’Inter o alla Juventus? Ho appena firmato per l’Atalanta e sono concentrato sulla mia squadra», ha detto CDK. Senza, però, chiudere la porta.

Sul k.o. degli orobici (4-0) in casa dell'Inter prima della sosta, De Ketelaere ha aggiunto: «Se è dipeso dalla forza dell’Inter o dai tanti calciatori nuovi e da quelli che ci mancavano? Da tutte queste cose. Dopo 10 minuti eravamo 0-2, era sicuramente difficile recuperare».

"Atalanta da Scudetto? Non so. Obiettivo Champions League" — Lui, però, si pone sempre grandi ambizioni: «Voglio fare come l’anno scorso e continuare a centrare gli obiettivi di squadra. Se possiamo dire che l’Atalanta possa lottare per lo Scudetto? Non lo so, io voglio vincere tante partite, anzi ogni partita. Poi vediamo dove arriviamo. Se dobbiamo pensare ad arrivare in Champions League? Sì, sì, questo deve sempre essere un nostro obiettivo».

De Ketelaere, attualmente, è in prestito dal Milan all'Atalanta, con obbligo di riscatto che scatterà a febbraio 2025: in tale mese, i nerazzurri dovranno corrispondere i rossoneri ulteriori 22 milioni di euro oltre ai 3 finora già pagati per il 'leasing' del belga.