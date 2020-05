Assi sotto esame: Milan, ma quanto vale davvero Paqueta?

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto su sette calciatori del campionato di Serie A che, nel caso in cui la stagione 2019-2020 riprenda a giugno per concludersi in estate inoltrata, dovranno rilanciarsi. Per il Milan, è stato scelto il brasiliano Lucas Paqueta.

Classe 1997, prelevato per 38,4 milioni di euro più bonus dal Flamengo nel gennaio 2019, Paqueta per la ‘rosea‘ sembra un giocatore di un altro tempo. In autunno era un titolare del Milan, con sei partite consecutive dal 1′ tra ottobre e novembre 2019, mentre in primavera non ne parla quasi più nessuno.

Dal 23 novembre, infatti, Paqueta è stato titolare soltanto una volta: segno che, probabilmente, il Milan va in tutt’altra direzione. È diventato papà ma, in campo, sembra aver bisogno di una guida: in un anno abbondante in Serie A, infatti, Paqueta non è andato al di là di qualche lampo sporadico.

Un solo gol, due soli assist, tantissime ammonizioni. Il mercato, per lui, ormai è un tema ricorrente. A 22 anni, in pratica, è un calciatore da rilanciare neanche fosse un Over 30. La domanda, a questo punto, è: cosa intenderà fare il Milan con Paqueta al termine della stagione? Quanto credono ancora in lui i rossoneri?