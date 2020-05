Calciomercato Milan – Fiorentina, assalto a Paqueta: la strategia viola

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Milan e Fiorentina hanno allacciato i rapporti, iniziando ad intavolare una trattativa, per Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano giunto in rossonero dal Flamengo nel gennaio 2019.

La Fiorentina, infatti, segue Paqueta da tempo, aveva provato già a prenderlo in prestito a gennaio e, in estate, intende portarlo finalmente a Firenze per farne il nuovo trequartista viola. Il Milan avrebbe dato via libera alla cessione del calciatore, che non ha mai confermato le enormi aspettative.

Ed il ragazzo, dal canto suo, appare intenzionato a cambiare aria per ritrovare voglia, smalto e spunto perduto. Il Milan, va ricordato, ha pagato Paqueta 35 milioni di euro più bonus appena un anno e mezzo fa e, pertanto, per cederlo, chiede non meno di 30-33 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo.

‘Calciomercato.com‘, però, ha sottolineato come i viola di Rocco Commisso vogliano acquistare Paqueta in prestito con obbligo di riscatto, oppure, come accaduto con l’ex rossonero Patrick Cutrone nell’operazione con il Wolverhampton, in prestito biennale. Il Diavolo, però, difficilmente accetterebbe tali condizioni perché vuole monetizzare.

L'affare, però, è appena cominciato e Paqueta, nel 2020-2021, potrebbe dunque vestire la maglia della Fiorentina.