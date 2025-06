Archetti: “Le cessioni del Milan? Ora diventa fondamentale investire bene”

Su La Gazzetta dello Sport, Pierfrancesco Archetti ha parlato del Milan e delle strategia rossonere dopo le tante e probabili cessioni: "Voltar pagina vuole dire anche saper vendere in maniera redditizia. Non soltanto per sistemare il bilancio. Incassare e comprare, chiudere un periodo con alcune pedine determinanti che vanno sostituite, perché stanche mentalmente delle turbolenze rossonere, perché ambiziose e attratte da campionati più in vista, che possono concedere titoli e milioni, oppure per scelte puramente economiche. Con lo zero alla voce incassi d’Europa nel 2025-26, diventa fondamentale il buon investimento del bottino derivato dalle cessioni".