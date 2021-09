Scudetto ‘sdoganato’: il Milan dei baby Diavoli non si pone più limiti

Il Milan di Stefano Pioli comincia a credere di poter migliorare il secondo posto del 2020-2021. Intanto domani sera è di nuovo Champions

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli, reduce da due successi in pochi giorni, contro Venezia (2-0 a 'San Siro') e Spezia (1-2 al 'Picco') in Serie A. Questo perché, a Milanello e dintorni, la parola 'Scudetto', adesso, non è più proibita.

Ne ha parlato apertamente, infatti, il centravanti francese Olivier Giroud. Nella sua intervista di ieri a 'Telefoot' ha spiegato come i rossoneri abbiano tutto per poterlo vincere: le necessarie qualità ed i giovani di talento. Sono proprio loro, i giovani, secondo il quotidiano generalista, il valore aggiunto di questo Milan che, adesso, fa bene a non porsi limiti.

La sensazione, secondo il 'CorSera', è che ci siano squadre più attrezzate per la conquista del titolo, come ad esempio l'Inter. Ma il processo di maturazione del gruppo di Pioli è sotto gli occhi di tutti. La gioventù, adesso, dei vari Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão (tutti classe 1999), Pierre Kalulu e Sandro Tonali (2000) è una risorsa e non più una criticità. I ragazzi hanno già dimostrato quanto valgono e hanno ancora ampi margini di miglioramento.

Insomma, il Milan dei baby Diavoli può crescere ancora e giocarsela fino in fondo per il campionato. Con il piano del fondo Elliott, quello dell'acquisizione e della valorizzazione dei giovani talenti senza spendere cifre folli, che sta dando ottimi frutti. Ogni settimana spunta, poi, un nuovo, piccolo Diavolo: l'ultimo, in ordine di tempo, quel Daniel Maldini, in gol a La Spezia, che ha reso tanto orgoglioso papà Paolo.

Certo, Maldini junior deve ancora migliorare, ma ha i mezzi poter stare 'dentro' il Milan: ragazzo pacato, riservato, ascolta e memorizza i consigli del padre per poter imporsi nel grande calcio. A questo proposito: domani sera, a 'San Siro', arriverà l'Atlético Madrid per la seconda partita del Gruppo B di Champions League ed al Diavolo servirà alzare ulteriormente il ritmo se vorrà avere ragione dei 'Colchoneros' di Diego Pablo Simeone.

Serviranno velocità, coraggio ed entusiasmo: tre qualità che, solitamente, non mancano ai giovani. Ed il Milan, di ragazzi in possesso di queste doti, ne è pieno. Non basterà, però, ripartire dai quei 10' finali del primo tempo di Liverpool: il Diavolo è chiamato pertanto ad un altro grande esame di maturità. In Spagna sicuri: "Colpo Milan sul mercato: ora o a luglio" >>>