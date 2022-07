Amichevole Wolfsberger-Milan, ottime notizie: ci sarà il ritorno di Kjaer

In occasione dell'amichevole Wolfsberger-Milan, in programma domani, si rivedrà Simon Kjaer dopo l'infortunio al ginocchio

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato dell'amichevole tra Wolfsberger e Milan , in programma domani alle ore 19 a Klagenfurt. Dopo la sconfitta contro lo ZTE per 3-2, i rossoneri vogliono ritornare alla vittoria, ripetendo la bella prestazione contro il Colonia. Stando a quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' Simon Kjaer, dopo l'infortunio patito contro il Genoa lo scorso 1 dicembre, è pronto a tornare in campo.

Domani è previsto un Milan molto vicino a quello titolare. A centrocampo probabile l'impiego di Sandro Tonali e Ismaël Bennacer. Non ci sarà Tommaso Pobega, che si porta dietro un piccolo problema alla coscia. Sta meglio invece Tiemoué Bakayoko, che aveva saltato la scorsa amichevole. Il gruppo, dunque, è quasi al completo. Lavoro individuale, anche ieri, per Divock Origi così come per Daniel Maldini, destinato allo Spezia. Nessun dubbio in attacco, con Olivier Giroud ancora titolare. Difesa, ritorno di fiamma per il Milan? le ultime news di mercato >>>