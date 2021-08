Amichevole Real Madrid-Milan: Kjaer spera di giocare la partita

Simon Kjaer spera di poter disputare l'amichevole tra Real Madrid e Milan nonostante i pochi giorni di allenamento a Milanello

Simon Kjaer spera di poter disputare l'amichevole Real Madrid-Milan, in programma domenica 8 agosto alle ore 18:30 a Klagenfurt (Austria), nonostante si sia allenato per pochi giorni a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.