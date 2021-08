Amichevole Real Madrid-Milan: Giroud presente al centro dell’attacco

Olivier Giroud guiderà l'attacco nell'amichevole del Milan contro il Real Madrid. Stefano Pioli si aspetta di vedere un leader in campo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla delle responsabilità che il francese ha sulle spalle in questa partita. Con Zlatan Ibrahimovic ancora ai box, il nuovo numero 9 rossonero deve dimostrare di poter essere una validissima alternativa anche in partite importanti. Quella tra Real Madrid e Milan è una sfida affascinante che permette al Diavolo di riassaporare il profumo dei big match europei che arriveranno a breve grazie al ritorno in Champions League .

Ma cosa si aspetta Stefano Pioli da Giroud? L'ex attaccante del Chelsea è chiamato a portare esperienza al gruppo, dato che è costituito quasi interamente da giovani giocatori in rampa di lancio. Inoltre, la sua presenza è fondamentale, assieme a quella di Ibrahimovic, per guidare la squadra in partite di alto spessore internazionale. Non è da escludere infatti che l'allenatore possa decidere di far giocare insieme i due attaccanti, quando entrambi saranno a disposizione. Milan, le ultime news sul rinnovo di contratto di Kessié >>>