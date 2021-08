Amichevole Real Madrid-Milan 0-0, i promossi tra i rossoneri di Pioli

Ecco i promossi dell'amichevole tra Real Madrid e Milan, andata in scena nella giornata di ieri e terminata con il punteggio di 0-0

Riccardo Varotto

L'amichevole tra Real Madrid e Milan andata in scena nella giornata di ieri è terminata 0-0. Una buona prestazione da parte dei ragazzi di Stefano Pioli, i quali hanno tenuto testa ad una delle compagini più forti d'Europa per 90 minuti. La partita è stata utile all'allenatore per cercare alcune risposte da parte dei propri giocatori a due settimane dall'inizio della Serie A 2021-2022. L'edizione odierna di Tuttosport fa un punto sulla prestazione di tutti i rossoneri impegnati nell'amichevole di ieri. Secondo il quotidiano sportivo, ci sono numerosi promossi nel Milan.

Partendo dalla porta, positiva la prova di Mike Maignan: il francese è stato determinante parando il rigore di Gareth Bale, dimostrando di essere uno specialista. Anche un intervento su David Alaba è da mettere in luce, ma al contempo bisogna anche dire che con i piedi deve migliorare. Come padronanza del ruolo e carisma non gli si può dire nulla, è già un leader.

Anche Fikayo Tomori è un'altra nota positiva della serata. L'ex difensore del Chelsea è molto attento nella marcatura su Luka Jovic, il quale non riesce mai ad accendersi. Molto bravo anche il suo compagno di reparto, Alessio Romagnoli. Il difensore italiano sta disputando un ottimo pre-campionato, riuscendo a rivalutarsi dopo la pessima stagione 2020-2021.

I due centrali dimostrano di avere una buona intesa. Anche Theo Hernandez merita una menzione tra i promossi: il terzino quando parte in progressione è imprendibile, ma questa non è una novità. Colpisce anche un palo, spaventando il Real Madrid. Sarebbe stato un piacevolissimo gol dell'ex...

La parte sui promossi di Tuttosport si conclude con Sandro Tonali e Rafael Leao. L'ex Brescia ha disputato una buona partita, tenendo conto che Rade Krunic è stato poco d'aiuto in fase di costruzione. Gioca con personalità ed esce alla distanza, provando a rubare la scena a Luka Modric e Casemiro. Il portoghese invece va via a suon di dribbling su Lucas Vazquez, il quale spesso ricorre alle maniere forti per fermarlo. Se giocasse sempre così, sarebbe difficile criticarlo. Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>