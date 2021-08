Amichevole Nizza-Milan 1-1: i rimandati tra i rossoneri di Pioli

Nizza-Milan, amichevole dell'Allianz Riviera, è terminata 1-1. Ecco i rimandati nella fila dei rossoneri di Stefano Pioli secondo 'Tuttosport'

Ieri sera, all'Allianz Riviera, la sfida amichevole Nizza-Milan è terminata 1-1 . Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato la prestazioni dei rossoneri di Stefano Pioli suddividendo i calciatori in tre categorie: promossi, rimandati e bocciati . Partiamo con il vedere chi sono stati i rimandati nella fila del Diavolo.

Il primo è Theo Hernández, poiché il Nizza, spingendo molto alto a destra con Youcef Atal e Lucas Da Cunha, ha costretto il terzino sinistro francese a starsene sulle sue. Il numero 19 rossonero non ha potuto esibirsi, dunque, nelle sue canoniche sgroppate in campo aperto e, più in generale, farsi vedere in fase offensiva. Quella che è universalmente riconosciuta come la sua arma migliore.