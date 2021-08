Amichevole Nizza-Milan 1-1: i promossi tra i rossoneri di Pioli

Nizza-Milan, amichevole dell'Allianz Riviera, è terminata 1-1. Ecco i promossi nella fila dei rossoneri di Stefano Pioli secondo 'Tuttosport'

Ieri sera, all'Allianz Riviera, la sfida amichevole Nizza-Milan è terminata 1-1 . Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato la prestazioni dei rossoneri di Stefano Pioli suddividendo i calciatori in tre categorie: promossi, rimandati e bocciati . Partiamo con il vedere chi sono stati i promossi nella fila del Diavolo.

In primis due nuovi acquisti. Olivier Giroud, entrato al 60' ed in gol, di testa, già al 65'. Primo centro in maglia rossonera e, più in generale, una prestazione di sostanza e qualità. Quindi Mike Maignan, salvato dal palo sulla punizione di Amine Gouiri nel primo tempo. Si è fatto sentire molto, richiamando i compagni, comportandosi già da leader. E gioca molto fuori dalla porta per sostenere il gioco.