Amichevole Nizza-Milan 1-1: i bocciati tra i rossoneri di Pioli

Nizza-Milan, amichevole dell'Allianz Riviera, è terminata 1-1. Ecco i bocciati nella fila dei rossoneri di Stefano Pioli secondo 'Tuttosport'

Ieri sera, all'Allianz Riviera, la sfida amichevole Nizza-Milan è terminata 1-1 . Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha analizzato la prestazioni dei rossoneri di Stefano Pioli suddividendo i calciatori in tre categorie: promossi, rimandati e bocciati . Partiamo con il vedere chi sono stati i bocciati nella fila del Diavolo.

Il primo è Rafael Leao. Nel giorno in cui fa il club rossonero fa sapere di puntare ancora su di lui e di non volerlo vendere, il giovane attaccante portoghese non si accende e ricorda il Leao dei giorni peggiori. Da centravanti si perde. Quando si allarga a sinistra si intestardisce in azioni personali. Mister Pioli non ha ottenuto concreti risultati da lui.