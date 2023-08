Milan-Trento 0-1: scivolone in amichevole a Milanello. Ma ora …

Milan - Trento è stata l'ultima amichevole disputata dai rossoneri di Stefano Pioli. Ne mancheranno ancora due, quelle contro Etoile Sahel e Novara, prima di iniziare il campionato 2023-24. Questo incontro serviva a mister Pioli per capire quali aggiustamenti servano ancora sul calciomercato e quali sian0 i problemi di un a squadra che, certamente, non è ancora ben rodata. L'esordio assoluto di Musah e quello da titolare di Chukwueze non sono stati rosei quanto si sarebbe desiderato, infatti la squadra trentina ha vinto l'incontro per 0-1 grazie al gol del croato Sipos a 20 minuti dal triplice fischio.

Milan-Trento 0-1, cosa manca per tornare a brillare in campionato

Di certo il Diavolo è ancora in fase di costruzione. Quella squadra rafforzata dalla bellezza di 8 innesti ha bisogno di tempo per poter giocare al meglio con i nuovi compagni di squadra. Proprio per questo motivo la società ha organizzato diverse amichevoli pre campionato con lo scopo di mettere in luce i pregi e i difetti dei nuovi arrivi. Anche il Corriere dello Sport ha evidenziato come sia importante per la società meneghina fluidificare il gioco per rendersi più pericoloso in zona gol.