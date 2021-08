Amichevole Milan-Panathinaikos: Giroud va in cerca di gol pesanti

Olivier Giroud giocherà titolare nell'amichevole Milan-Panathinaikos di stasera al 'Nereo Rocco' di Trieste. Il francese vuole sbloccarsi

Daniele Triolo

Olivier Giroud giocherà titolare, questa sera, in occasione dell'amichevole Milan-Panathinaikos, in programma alle ore 20:30 allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste. Lo ha ricordato l'edizione odierna di 'Tuttosport', che ha focalizzato sulla sua attenzione sul centravanti francese, giunto dal Chelsea in estate per 2 milioni di euro, bonus inclusi.

Nell'amichevole contro il Panathinaikos Giroud avrà l'occasione di segnare il suo secondo gol con la maglia del Milan. Il primo era quello realizzato all'Allianz Riviera di Nizza, appena 5' dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Una rete, magari pesante e decisiva nella sfida contro i greci potrebbe rappresentare sicuramente un buon viatico per le partite ufficiali che stanno arrivando.

La prima, come noto, sarà Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, debutto dei rossoneri di Stefano Pioli nella Serie A 2021-2022. Contro il Real Madrid, nella precedente partita amichevole, Giroud ha avuto davvero pochissimi palloni per mettersi in mostra e per lasciare il segno: l'auspicio è che questa sera la situazione possa essere ben diversa. A lui, infatti, francese di Chambéry, il Diavolo chiede gol importanti nell'attesa del recupero di Zlatan Ibrahimovic.

La gara di stasera contro la formazione di Ivan Jovanovic, oltretutto sarà un buon test per verificare le condizioni fisiche di Giroud e per capire se sarà pronto a disputare 90' dalla prossima settimana. Quando le partite inizieranno a contare davvero per la classifica. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>