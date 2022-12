Amichevole Milan-Lumezzane 3-2: Adli si sveglia, Origi ancora no

Il Milan ha battuto 3-2 il Lumezzane nell'amichevole a Milanello. Yacine Adli ha realizzato un gran gol. In ombra (ancora) l'attaccante belga

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'amichevole disputata ieri a Milanello tra il Milan di Stefano Pioli e il Lumezzane di Arnaldo Franzini. Un test match che, di fatto, ha confermato quanto si era visto 25 giorni fa in occasione di Milan-Fiorentina, ultimo impegno ufficiale del Diavolo prima dello stop per i Mondiali: all'epoca, 92' di sofferenza e gol-vittoria nel recupero.

Milan-Lumezzane 3-2: Adli e i giovani per il successo rossonero — Ieri, nell'amichevole Milan-Lumezzane, si sono disputati due tempi da 40' ed è servita un'altra rete nel finale ai rossoneri per aprire questo 'secondo pre-campionato' con una vittoria per 3-2. Il Lumezzane, il cui Presidente è l'Airone, Andrea Caracciolo, ha rischiato di vincere la partita per due volte. Sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara, i bresciani, infatti, sono andati due volte in vantaggio con reti - da applausi - di Cristian Spini e Mattia Mauri.

Il Milan, che aveva momentaneamente pareggiato in apertura di ripresa con un bel gol di Yacine Adli, soltanto nel finale ha rialzato la testa, andando in gol con due giocatori della Primavera di Ignazio Abate, ovvero Gabriele Alesi e Victor Eletu. Pioli, ha commentato la 'rosea', ha mandato in campo due Milan differenti: quello dei 'big' è finito sotto due volte, quello pieno di 'prestiti' dalle giovanili, invece, ha inquadrato la porta decisamente con più frequenza.

In questo Milan-Lumezzane, Pioli ha disegnato un 3-5-2 di partenza, con Tommaso Pobega e Rade Krunić sugli esterni, a metà campo, Sandro Tonali a guidare in mezzo, le punte Divock Origi e Ante Rebić. Quindi, nella ripresa, è ritornato al 4-2-3-1, con Pobega arretrato nel ruolo di terzino. Non è stato un Milan brillante, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale. L'amichevole Milan-Lumezzane ha vissuto soprattutto delle fiammate di Adli. Più qualche azione pericolosa sull'asse Tonali-Rebić.

In generale, i rossoneri sono apparsi un po' in ritardo di condizione, con un Origi praticamente mai pericoloso. Ora, martedì 13 dicembre alle ore 15:00 la squadra sarà di scena a Dubai contro l'Arsenal e servirà ben altro Milan per fronteggiare i 'Gunners', primi in classifica in Premier League davanti al Manchester City.