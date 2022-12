Amichevole Arsenal-Milan 2-1: Tonali comanda già. Tomori fa il bomber

Sandro Tonali e Fikayo Tomori tra i protagonisti di Arsenal-Milan 2-1 nella Dubai Super Cup 2022: assist del primo, gol di testa del secondo

Daniele Triolo

Sandro Tonali, Fikayo Tomori e molto altro nel racconto dell'amichevole Arsenal-Milan 2-1, partita della Dubai Super Cup 2022, promulgato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. C'è stata partita vera, tanto per cominciare, soprattutto nel primo tempo. E se c'è stato gioco è stato molto più per merito dei rossoneri di Stefano Pioli che dei 'Gunners' di Mikel Arteta.

Possesso palla e azioni pericolose, infatti, sono state rossonere. Per questo, ha commentato la 'rosea', le sensazioni sono di gran lunga migliori di quanto sostenga il risultato finale, ovvero il 2-1 per i londinesi. Ad ogni modo, il paradosso si è consumato nei primi 45' di gioco. Il Milan ha controllato la gara, ma ad andare in gol sono stati gli avversari.

Arsenal-Milan 2-1: Tonali assist, Tomori gol — Distanze accorciate nel finale, con l'assist di Tonali per l'incornata di Tomori, quando il dominio del Milan si era affievolito, lasciando più spazio agli inglesi. Seppur con ritmi meno intensi ed una lunga, infinita, serie di sostituzioni che hanno stravolto, di fatto, l'impianto di partenza delle due squadre.

Il Milan che, nella prima fase del match, è stato capace di tenere testa all'Arsenal capolista in Premier League ha preso una traversa all'11' con Divock Origi e si è presentato alla conclusione altre tre volte, con Tommaso Pobega (schierato nell'insolito ruolo di terzino sinistro), Pierre Kalulu e il rientrante Alexis Saelemaekers.

È stato l'Arsenal, però, a trovare il vantaggio, al primo tiro in porta, con un calcio di punizione di Martin Ødegaard al 21'. Altra chance, clamorosa, fallita da Origi al 28', quando non è riuscito a trovare la rete, di testa, sul bel traversone di Yacine Adli e raddoppio biancorosso al 42' con Reiss Nelson, arrivato al tiro dopo un errore in fase di impostazione del gioco di Ciprian Tătărușanu.

Note positive anche da qualche giovane: cucchiaio di Lazetić sul rigore — Nella ripresa, poi, si sono invertiti i ruoli ma, come detto, le indicazioni hanno meno valore, con ritmi più bassi e tante sostituzioni. Due chance per l'Arsenal, firmate da Mohamed Elneny e Fabio Vieira, con il Milan a soffrire. Nel finale, però, su calcio di punizione battuto da Tonali, gran colpo di testa di Tomori e palla in rete alla sinistra del giovane portiere estone Karl Jakob Hein.

Altre note positive, l'impegno dei giovani Andrea Bozzolan, Youns El Hilali e Marko Lazetić (a segno con il cucchiaio nei tiri finali dagli undici metri, anche quelli appannaggio - 4-3 - dell'Arsenal). Più il rientro in campo, per 15', di Ismaël Bennacer. Tonali, con Matteo Gabbia e Tomori, in campo per 90' ha comandato il gioco e fatto il suo. Non così Ante Rebić, apparso ancora decisamente fuori condizione. Mercato Milan, sfida a Napoli e Roma per un pupillo di Maldini >>>