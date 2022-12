Amichevole Arsenal-Milan 2-1, Gabbia: “Carichi in vista della ripresa”

Arsenal-Milan 2-1, così Gabbia a fine partita a 'Sky'

Le dichiarazioni di Gabbia sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, dal 'Corriere dello Sport'. «Test importante contro una squadra di livello, sappiamo come vedere la partita, la analizziamo durante questi giorni a Dubai e vedremo dove possiamo migliorare per arrivare al 4 gennaio nella miglior condizione possibile», ha spiegato Gabbia dopo Arsenal-Milan 2-1. «Stiamo facendo carichi importanti. Siamo arrivati alla partita concentrati per fare bene, di mettere in pratica le cose che il mister ci ha chiesto e ora torniamo a lavorare per migliorare».