Luciano Moggi , ex direttore generale della Juventus, come di consueto il martedì, ha analizzato i temi di attualità del campionato italiano sulle colonne del quotidiano 'Libero'. Sull' Inter di Simone Inzaghi , capolista in Serie A , ha detto: "Quest'anno l'Inter sta emulando lo scorso campionato del Napoli . A differenza degli azzurri, vince giocando di squadra" e, partendo da questo concetto, è finito a parlare di Juve e Milan, antagoniste della corazzata nerazzurra, condotte da Massimiliano Allegri e Stefano Pioli .

L'opinione di Moggi su Allegri e Pioli

I due tecnici, a detta di Moggi, sono "maltrattati senza reali motivi". "Entrambe le rivali dei nerazzurri sono super criticate dai media, in particolare i due allenatori - ha scritto -: quando il Milan non vince il ciclo di Pioli sembra sempre al capolinea; peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male, ma soprattutto perché avrebbe dovuto tenere il passo dell'Inter, non essendo impegnata nelle competizioni europee. Addirittura, circolano nomi di possibili sostituti di Allegri, nonostante sia secondo in classifica".