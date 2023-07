Allenamento Milan, c’è Reijnders. Tornano quasi tutti i Nazionali

Allenamento mattutino, oggi, mercoledì 19 luglio 2023, per il Milan di Stefano Pioli nel centro sportivo rossonero di Milanello. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come, alla seduta odierna, ci sarà anche Tijjani Reijnders, che ieri pomeriggio ha firmato il suo contratto con i rossoneri. Il centrocampista olandese, venerdì, partirà con il resto del gruppo per il Soccer Champions Tour negli Stati Uniti d'America, ciclo di amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona.