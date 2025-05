Allegri-Milan, affondo rossonero per chiudere subito la trattativa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Massimiliano Allegri , allenatore livornese che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno scelto come tecnico ideale per il rilancio del Milan nella prossima stagione.

Nel gruppo degli allenatori 'super top', ha commentato la 'rosea', il Milan considerava soltanto Antonio Conte e, per l'appunto, Allegri. Con Max che, per conoscenza dell'ambiente e voglia di rivalsa, era in cima alle preferenze della società. Motivo per cui il Diavolo non ha perso tempo, portando avanti - con profitto - i contatti anche lungo tutta la giornata di ieri.