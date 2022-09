Allegri: “La Juve? Provate a togliere a Inter o Milan cinque titolari”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha avuto una chiacchierata con il giornalista Mario Sconcerti sul momento 'no' dei bianconeri, tanto in Serie A quanto in Champions League. Sconcerti ha quindi ricostruito, sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, quello di cui ha parlato con l'ex tecnico (2010-2014) anche del Milan.