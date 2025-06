Allegri bis? No, Allegri anno zero. Il Milan riparte con due certezze in più

Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Allegri non sarà solo poiché in sua compagnia in questa missione vi sarà anche Igli Tare. Sia il dirigente che l'allenatore puntano a dare forma a una nuova squadra, soprattutto dopo la dolorosa cessione di Tijjani Reijnders e altre che potranno arrivare. Insomma, più che Allegri bis questo appare come un vero e proprio anno zero, stavolta, però, con due certezze in più e qualche nodo da sciogliere. C'è da capire quale sarà il futuro di Theo Hernandez, così come quello di Mike Maignan, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. L'estate, e il suo calciomercato, è appena iniziata e il Milan ragiona, riflette, ma lo fa al passo delle sue due nuove guide in vista di una stagione troppo importante e da non fallire.