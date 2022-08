Aldo Bet: “Milan, bis scudetto possibile. Leao sarà il punto di forza”

Aldo Bet, ex difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui rossoneri e sulla stagione che sta per iniziare, elogiando Rafael Leao. Queste le parole a La Gazzetta dello Sport: "La squadra ad eccezione di Kessié è rimasta praticamente intatta e questo è un vantaggio per i giocatori e per Pioli. Bissare il successo della stagione passata è possibile, anche se sono un po’ preoccupato proprio per la mancanza dell'ivoriano, che era importantissimo sia in fase difensiva che in costruzione. Però sono arrivati De Ketelaere, Adli, Origi".