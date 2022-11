Da Adli a Thiaw: il club dei panchinari fissi del Milan di Pioli

Da Yacine Adli a Malick Thiaw, passando per Aster Vranckx, gli acquisti estivi del Milan vedono il campo con il contagocce. Una sola eccezione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Yacine Adli, Malick Thiaw e tutti quei calciatori del Milan che, giunti in rossonero nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, stanno avendo enormi difficoltà a trovare spazio in campo e minuti da titolare nella formazione tipo di mister Stefano Pioli.

Milan, i nuovi acquisti vedono il campo con il contagocce — L'unica eccezione, Charles De Ketelaere, il quale, seppur non convincendo praticamente quasi mai, ha giocato finora 763' (di cui 541 in Serie A e 222 in Champions League). È lui, il trequartista belga pagato 35 milioni di euro bonus inclusi al Bruges, l'unico acquisto estivo presente nella Top 10 dei più utilizzati in stagione - fino a ora - da Pioli.

Molto più indietro, invece, galleggiano gli altri. Tommaso Pobega è 586', poi c'è Sergiño Dest con 339', sebbene il terzino statunitense non abbia sfruttato bene l'assist dell'infortunio di Davide Calabria ed il fatto di essere stato inserito nella lista UEFA a differenza di qualche altro giocatore 'tagliato'.

In rimonta Divock Origi con 335' dopo l'infortunio di inizio stagione. Ma Adli (114'), Aster Vranckx (30') e Thiaw' (7') praticamente sono dei panchinari fissi. La speranza, per tutti loro, è quella di essere presi in considerazione in queste ultime tre partite del 2022 e, successivamente, dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.