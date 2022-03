Adli, il Milan aspetta il suo ‘mr. duttilità’: ecco tutti i ruoli in cui può giocare

Il Milan aspetta Yacine Adli, calciatore acquistato in estate e lasciato in prestito al Bordeaux per continuare a crescere

Enrico Ianuario

Saranno mesi intensi, i prossimi, dalle parti di via Aldo Rossi. Il Milan sarà, inevitabilmente, una dei club protagonisti del mercato estivo, in quanto ci saranno parecchi movimenti sia in entrata che in uscita. Alcuni acquisti, in realtà, sono stati già definiti. Si tratta dei ritorni di Tommaso Pobega e Yacine Adli, momentaneamente in prestito, rispettivamente, al Torino e al Bordeaux. Riguardo gli addii, invece, il sicuro partente è Franck Kessié, il quale ha già trovato un accordo con il Barcellona, così come potrebbe salutare anche Alessio Romagnoli, destinato alla Lazio. Oltre ai nomi già citati, al Milan servirà un nuovo vice Theo Hernandez, mentre l'arrivo di Divock Origi potrebbe non bastare per rinforzare l'attacco.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si è soffermato, in particolar modo, sul ritorno di Yacine Adli. Acquistato per circa 10 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di mercato, il Milan decise saggiamente di lasciarlo ancora un altro anno al Bordeaux, club con cui è cresciuto, per continuare a maturare. Se questa è una delle stagioni più negative in assoluto dei girondini - occupano l'ultimo posto in classifica -, la nota più lieta è proprio Adli. Il classe 2000, infatti, ha segnato un gol e servito ben 7 assist ai suoi compagni di squadra e, nonostante la giovane età, è vicino al raggiungere le 100 presenze nel massimo campionato francese in quanto ha disputato 93 partite.

Perché al Milan? Un aspetto che ha sicuramente convinto Maldini e Massara di fiondarsi sul calciatore è per via della sua spiccata dote di adattarsi in qualsiasi ruolo del campo. Adli, infatti, è un trequartista, dunque occuperebbe, il prossimo anno, il ruolo di vice Brahim Diaz. Quest'anno, però, ha giocato in diversi ruoli. Si è adattato alla perfezione nel 4-2-3-1 di Petkovic, così come nel 3-4-2-1 dell'attuale allenatore Guion. L'ex PSG ha giocato, oltre che nel suo ruolo naturale, anche come esterno sinistro ed esterno destro d'attacco, centrocampista centrale e anche come seconda punta. Inoltre, in Francia sono sicuri che possa diventare anche un ottimo regista.

Sarà sicuramente un acquisto utile alla causa rossonera, in quanto lo stesso Pioli adotta spesso nuove soluzioni. Come abbiamo già avuto modo di vedere più volte, l'allenatore rossonero può schierare la sua squadra sia con il 4-3-2-1, ma anche con il 4-3-3. Altre volte, invece, ha impostato i suoi con un più contenuto 4-4-2, ma per essere il più possibile 'camaleontico' c'è bisogno di giocatori che si sappiano adattare a qualsiasi tipo di soluzione. Proprio come Yacine Adli, appunto. Milan, un big lascia il Manchester United a parametro zero: i rossoneri ci pensano.

