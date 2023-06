Abbonamenti Milan da oggi in vendita libera: già 31mila posti prenotati

I prezzi, per questa prima fase di vendita abbonamenti del Milan, andavano da € 249,00 a € 3.150,00. In terzo anello rosso, dunque, sarà possibile vedere le 19 partite interne della squadra di Stefano Pioli in Serie A, più la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, a partire da € 12,45 a partita.

Da oggi tessere in vendita libera: si punta a toccare nuove vette — Negli ultimi giorni si è aggiunto qualche tifoso che era in lista d'attesa dal 2022. Ora toccherà ai nuovi abbonati per la fase in vendita libera. Il Milan, oltre agli abbonamenti 'classici', propone soluzioni per famiglie (un abbonamento intero al quale è possibile abbinare fino a tre tessere per minorenni) e per vip.

Ottimi risultati alle porte, quindi, per la società rossonera che nell'ultima stagione, a 'San Siro', per le gare interne del Milan ha avuto una media di 71mila spettatori per gara. Dati che, in seno al Diavolo, non si vedevano da inizio anni Novanta, dal Milan degli 'Invincibili' di Fabio Capello. Di Marzio: "Ecco l'obiettivo del Milan" >>>