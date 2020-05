Rangnick conferma l’interesse del Milan: tutti gli scenari possibili

MILAN NEWS – Ralf Rangnick ha confermato ieri l’interessamento del Milan nei suoi confronti in un’intervista a Mitteldeutsche Zeitung. “C’è stato un interessamento col Milan, ma col Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralf Rangnick fosse l’uomo giusto per loro o viceversa”.

Di questa frase la parte maggiormente interessante non è, tuttavia, la conferma di un interesse dei rossoneri nei suoi confronti. Questa cosa è ormai nota a tutti, dal momento che i primi contatti tra le parti sono avvenuti a dicembre. La cosa che incuriosisce maggiormente è la parte relativa al fatto che a causa del virus, ora ci siano altre cose da considerare. Una frase che fa capire come in tempi recenti le parti si sarebbero avvicinate non poco ad un accordo. In qualche modo si sottolinea come gli effetti del Covid-19 abbiano influito e condizionato il dialogo.

Qui si aprono due possibili scenari. Il primo conferma la linea secondo cui il club rossonero e Ralf Rangnick sarebbero ancora molto lontani da un accordo definitivo. Il secondo scenario, che filtra anch’esso da fonti molto vicine al club, è che, al contrario, il matrimonio sarebbe sempre più vicino, a cui mancano solamente i dettagli, con tanto di cifre e budget a disposizione. Proprio quest’ultimo aspetto economico potrebbe riguardare le “altre cose da considerare” dette da Rangnick. Il virus non ha solo fermato il mondo del pallone, ma sta anche indicendo nell’impatto economico.

