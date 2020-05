Rangnick, cercasi collaboratori italiani: Maldini e Massara out

MILAN NEWS – Come riporta questa mattina la Gazzetta, Ralf Rangnick cerca collaboratori italiani per dare continuità al passaggio tra i due nuovi staff tecnici e soprattutto per guidarlo e accelerare il suo atterraggio in un mondo come quello della Serie A. Secondo la rosea sono esclusi da questa possibile lista di candidati sia Paolo Maldini che Frederic Massara, attuali Dt e Ds del Milan. I due dirigenti sono ai margini di questo progetto e pare improbabile una loro permanenza il prossimo anno. Per Massara, tuttavia, non sono escluse le chance di permanenza: CONTINUA A LEGGERE>>>

