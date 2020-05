Milan che verrà: pieni poteri a Rangnick. Bonera e Massara riconfermati

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dai colleghi di SportMediaset, Ralf Rangnick avrà pieni poteri in vista della prossima stagione.

Il tedesco gestirà in prima persona i conti economici del club, il mercato e le scelte tecniche. Dopo le anticipazioni di ieri che riguardavano Franco Baresi e Daniele Massaro come uomini simbolo in società, ecco che nello staff per l’anno prossimo, potrebbero esserci due riconferme: Daniele Bonera e Frederic Massara. Rangnick sta valutando anche l’ipotesi di tenere Massaro come team manager per fare da collante fra squadra e dirigenza.

Per quel che riguarda il ruolo di terzino destro con Andrea Conti e Davide Calabria in bilico, leggi il nostro approfondimento in merito. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓