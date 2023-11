Newcastle, Howe: “Non abbiamo vinto per un rigore che non c’era”

Intervistato dopo il pareggio contro il PSG, il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato così il discusso rigore per i parigini: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sono stati fantastici. Non abbiamo vinto per un rigore che non c’è e non andava fischiato. Evidentemente al VAR non è stata presa in considerazione la velocità della palla, che si nota solo dal vivo. Inoltre il pallone colpisce prima il petto e questa è la cosa principale, ma anche se colpisse direttamente la mano credo che non sarebbe rigore perché il nostro giocatore è vicinissimo all’avversario".