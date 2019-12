Premier League – Everton, accordo raggiunto con Ancelotti: le ultime

NEWS DALL’ESTERO – Carlo Ancelotti, ex calciatore ed allenatore del Milan, è stato esonerato, qualche giorno fa, dal Napoli ma, a quanto sembra, è già pronto a rimettersi in gioco.

Ancelotti, infatti, sarebbe vicino ad un ritorno nella Premier League inglese, dove ha già allenato il Chelsea (dal 2009 al 2011, con un Community Shield, una F.A. Cup ed un campionato nel suo palmarès), per dirigere l’Everton.

I ‘Toffees‘, attualmente al 16° posto nella classifica del massimo campionato inglese, dopo l’esonero del manager lusitano Marco Silva sono stati affidati, temporaneamente, all’ex centravanti Duncan Ferguson, che ha totalizzato 4 punti in 2 gare in virtù delle vittorie contro Chelsea (3-1 a ‘Goodison Park‘) e Manchester United (1-1 ad ‘Old Trafford‘).

Ferguson guiderà l’Everton anche domani sera, in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Leicester. La società di Liverpool, però, ha contattato, sentito e valutato molti tecnici prima di trovare, a quanto pare, nelle ultime ore l’accordo con Ancelotti, che, nei prossimi giorni, dovrebbe firmare un contratto di 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2022.

Con lui, dovrebbero andare nella Merseyside anche il figlio Davide, suo primo assistente, oltre che Francesco Mauri e Manuel Morabito come preparatori atletici, Simone Montanaro come match analyst, Luca Guerra (GPS) ed il supervisore Beniamino Fulco. Cosa manca, però, affinché arrivi l’annuncio ufficiale di Ancelotti all’Everton?

Semplice: che Ancelotti, oggi, incontri Aurelio De Laurentiis per liberarsi del contratto che lo lega ancora al Napoli. Quindi potrà dare il via alla sua seconda avventura in terra inglese. Intanto, sempre dall’Inghilterra, giungono news di calciomercato che riguardano il Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

