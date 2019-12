Plastino: “Maldini? Ha qualcosa in più rispetto a Buffon. Su Paqueta…”

ULTIME NEWS MILAN – Il giornalista radiofonico Michele Plastino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato di alcuni temi inerenti al mondo Milan. Ecco le sue dichiarazioni su Paolo Maldini, Lucas Paqueta e Zlatan Ibrahimovic: “Maldini? Facendo una classifica personale, rispetto a Buffon ha qualcosina in più. Paqueta per me non è un flop, mentre per Ibrahimovic il Milan è la sua casa ideale”. Intanto Ante Rebic ha deciso: il croato ha deciso di ritornare in Germania, continua a leggere >>>

