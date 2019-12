Pioli su Suso: “I fischi non fanno piacere. Deve reggere la pressione”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato dei fischi subiti da Jesus Suso dopo la sostituzione in Milan-Sassuolo. Ecco il pensiero del tecnico rossonero: “Suso sta bene. E’ chiaro non possa far piacere essere fischiato. Caraterialmente dovrà dimostrare di poter reggere e tornare a fare la differenza come può. In allenamento l’ho visto bene sotto tutti i punti di vista, anche mentalmente”. Ismael Bennacer mezzala? Stefano Pioli ha le idee chiare: ecco il suo pensiero, continua a leggere >>>

