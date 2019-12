Pioli su Rafael Leao: “Grandissimo potenziale, ma poca esperienza”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato di Rafael Leao, attaccante rossonero classe 1999. Ecco le sue dichiarazioni: “Rafael Leao è giovanissimo ma ha poca esperienza perché ha giocato solo qualche mese in prima squadra. Ha un grandissimo potenziale perché ha tecnica, tempi di movimento e fisicità. Ha bisogno di tempo per sviluppare il suo potenziale”. Contro la Sampdoria sarà ancora panchina per il portoghese, ecco chi giocherà: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android