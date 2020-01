Pioli su Kessie: “Dopo la sosta ho visto meglio Krunic e ho scelto lui”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Franck Kessie, esclusa dai titolari nella gara contro la Sampdoria: “Avevo visto meglio Krunic dopo la sosta e ho scelto lui. Sembra sempre che quando faccio delle scelte chi escludo sia fuori dal progetto ma non è così”, le parole dell’allenatore emiliano. Intanto, con l’ivoriano resta in piedi l’ipotesi di scambio con Politano>>>

