Pioli su Bonaventura: “Qualche problemino fisico lo ha condizionato”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Jack Bonaventura e il calo nelle prestazioni delle ultime partite: “Non dimentichiamoci che arriva da un periodo di lunga inattività. In effetti ha avuto un paio di settimane con problemini che hanno pregiudicato la sua condizione fisica. Ma sta lavorando per stare meglio e con Ibra può fare molto bene”, le parole del tecnico emiliano. Jack però sta bene e domani dovrebbe giocare: ecco la lista dei convocati di Pioli>>>

