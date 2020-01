Pioli: “Fatti pochi punti: è il momento di cambiare la nostra direzione”

NEWS MILAN – Oggi pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto i temi principali di Milan-Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘ e valevole per il 18° turno di Serie A.

Interpellato dai cronisti presenti sul campionato finora condotto dal suo Milan, Pioli ha replicato: “Abbiamo fatto troppi pochi punti. È il momento di cambiare la nostra direzione. Bisogna fare più punti, abbiamo 21 partite di campionato per cambiare la nostra stagione, che fino ad oggi non è positiva. Dobbiamo partire nel migliore dei modi domani”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

