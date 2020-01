Pioli: “Classifica appesa a Milanello: non lavoriamo per pettinare le bambole”

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Rigamonti‘, si disputerà Brescia-Milan, gara valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno del campionato. Oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match.

Sollecitato, dai cronisti presenti a Milanello, sulla possibilità che questa sia realmente la gara della svolta nella stagione del Milan, Pioli ha replicato: “In tutte le conferenze si è parlato di ciò, dobbiamo pensare che ogni partita sia la più importante e svoltare la stagione. Solo affrontandole così possiamo svoltare la stagione e raggiungere risultati importanti. Non è il momento di pensare a dove saremo il 24 maggio ma è il momento di tenere la testa sul manubrio e continuare a lavorare, crescere, spingere. Rafforzare le cose positive che abbiamo fatto in questo periodo e migliorare quelle situazioni che ci hanno visto un po’ in difficoltà. Non siamo stati sempre compatti e abbiamo concesso qualcosa di troppo agli avversari. Dobbiamo pensare alla partita di domani per migliorare anche tramite le prestazioni la nostra classifica”.

Ed a proposito di classifica, ecco cosa ha rivelato Pioli: “E’ ancora appesa a Milanello e sarà così fino alla fine. Non lavoriamo per pettinare le bambole, l’obiettivo è portare il Milan nelle posizioni dove e’ sempre stato”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

