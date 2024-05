Milan, Pedullà rivela tutto su De Zerbi: poi fa il nome del favorito per la panchina

"Bisogna avere pazienza. E non andar dietro alle fake news. Thiago Motta era stato accostato al Paris Saint-Germain cinque minuti dopo l'eliminazione dalla Champions, eppure da mesi ha una sola destinazione e si chiama Juve. La baraonda fatta per De Zerbi è oltre i limiti della fantasia. Lo hanno mandato alla stessa Juve, al Milan, al Napoli, ovunque semplicemente perché aveva deciso di separarsi dal Brighton. Qualcosa accadrà, a lui piacerebbe la Premier (il Manchester United sarebbe un sogno), ma servono fatti concreti e non chiacchiere mediatiche. La clausola di DZ da 15 milioni circa è scesa a 5 e sarà valida per i prossimi tre mesi. Gli allenatori sono un passaggio essenziale. Il Milan continua a flirtare con Fonseca, la Fiorentina ha sempre Aquilani in cima alla lista (con Goretti ds, contratto di un anno), il Torino è sempre in direzione Vanoli dopo aver provato grandi arrampicate. E Italiano? Ha due o tre opzioni, non soltanto in Italia, ma la sua priorità resta quella di alzare in cielo la Conference League, il resto arriverà in automatico".