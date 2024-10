Giampaolo Pazzini , ex calciatore rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Serie A , ripercorrendo di fatto la sua storia al Milan . Da una parte ha spiegato cosa significhi entrare a Milanello , dall'altra ha rivelato il motivo per cui decise di lasciare il club per andare all' Hellas Verona . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Pazzini da brividi sulla sua storia in rossonero: poi svela il retroscena sull'addio

"Il Milan era una società dove respiravi storia. Entravi a Milanello e rimanevi a bocca aperta, c’era storia ovunque, una società che a quel tempo era la società che aveva vinto più titoli al mondo e penso non ci sia molto da aggiungere. In quell’anno erano andati via molti senatori, Ibrahimovic e Thiago Silva, era un club ridimensionato, però comunque respiravi storia. Anche quando sono arrivato in via Turati penso mi abbiano lasciato volontariamente da solo 5-6 minuti nella stanza dei trofei. Quando vieni scelto da Galliani è bello, al Milan c’era un’organizzazione fantastica, dovevi pensare solo a giocare. Addio? Si parlava di tanti cambi, volevo giocare e rimettermi in gioco e ho scelto l’Hellas Verona". LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Fonseca pensa a come ingabbiare Conte: ecco tutte le possibili mosse >>>