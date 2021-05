Parma retrocesso in Serie B: Andrea Conti ritornerà al Milan | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Con l'artimetica retrocessione in Serie B da parte del Parma, Andrea Conti tornerà al Milan

Con la sconfitta di questa sera contro il Torino per 1-0 - rete di Vojvoda - il Parma è aritmeticamente retrocesso in Serie B. Svanisce, dunque, il sogno degli emiliani di raggiungere una salvezza che sembrava impossibile a questo punto della stagione e che tale è stata. Con questo risultato, il club gialloblù non potrà esercitare l'obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro per il terzino del Milan Andrea Conti. L'ex laterale dell'Atalanta, dunque, al termine di questo campionato farà ritorno a Milanello, ma il suo futuro in rossonero è tutt'altro che certo. La clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Lucas Vazquez ha accettato il Milan. Le ultime