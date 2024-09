Parma, Del Prato: “I miei idoli da piccolo? Uno è Paolo Maldini, l’altro…”

Enrico Del Prato, attuale difensore e capitano del Parma ha rilasciato un'intervista a RadioSerieA. Il difensore sta avendo un ottimo impatto nella massima serie. Per lui tre partite giocate fino ad ora, condite dal gol contro l'Udinese. Il difensore si è anche 'travestito' da portiere nel finale di partita a Napoli. Il portiere dei parmigiani, Suzuki era stato espulso e non c'erano più cambi. Del Prato, come Giroud la passata stagione ha dovuto finire il suo match tra i pali. L'esito è stato un pò diverso in questo caso...