Paqueta vicino alla cessione? Ecco i suoi numeri con il Milan

ULTIME NEWS MILAN – Che Lucas Paqueta non stesse attraversando il suo miglior periodo al Milan era un fatto ormai noto, ma la scelta del brasiliano di autoescludersi da Brescia-Milan era un qualcosa di non preventivato. Il numero 39, dopo aver terminato regolarmente l’allenamento, ha comunicato di non voler partire insieme alla squadra perché non nelle migliori condizioni dal punto di vista mentale. Un fulmine a ciel sereno che ha spiazzato tutto l’ambiente e che ha acceso ancora di più le sirene di mercato.

Paqueta è arrivato solo un anno fa dal Flamengo e si è adattato immediatamente al calcio italiano. Il suo impatto è stato positivo fin da subito ed è diventato un titolarissimo di Gennaro Gattuso. Il centrocampista, però, ha alternato grandi prestazioni ad altre decisamente incolori, che non hanno permesso la sua definitiva consacrazione. Prestazioni positive a parte, i numeri del giocatore con il Milan sono davvero impietosi: in 32 presenze, Paqueta ha segnato un solo gol e ha fornito 3 assist.

Le statistiche non mentono e di fronte ad esse bisogna soltanto togliersi il cappello. Questi numeri testimoniano come Paqueta non abbia nemmeno lontanamente rispettato le attese dopo un sacrificio di quasi 40 milioni fatto dal Milan per acquistarlo. Il suo futuro è ormai appeso a un filo ed è difficile immaginare una sua permanenza. Ma se dovesse rimanere ci sarà da cambiare marcia, perché i numeri non mentono e al momento sono quasi imbarazzanti.

